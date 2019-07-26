''Ядовитый'' салат оливье: диетолог объяснила почему его стоит оставить в прошлом

Диетолог Анна Галицына прокомментировала скандальный случай, когда более десяти членов избирательной комиссии отравились салатом оливье.

Галицына посоветовала оставить в прошлом этот популярный в советские времена салат. По ее мнению, кроме того, что сами ингредиенты салата оливье совершенно не сочетаются между собой, еще и соус майонез, который продается в магазинах, является нефтепродуктом и употреблять его в еду Галицына категорически не рекомендует. По словам диетолога, майонез, который желательно готовить самостоятельно, следует употреблять очень осторожно и в ограниченном количестве. И даже если этот соус вы приготовили сами, он не будет содержать консервантов и поэтому, по словам эксперта, довольно быстро испортится. Если же говорить о других ингредиентах, таких как мясо или колбасы, то они также долго не продержатся в летнюю жару, добавила Галицына.

Летом эксперт посоветовала употреблять больше овощей, масла, разные семечки и сыры.

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