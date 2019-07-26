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Аномальная жара в Европе: синоптик дал прогноз на выходные

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Синоптик украинского гидрометцентра Владислав Билык рассказал о возможном ухудшении погоды в Украине.

Он отметил, что в ближайшие дни на большей части территории Украины будет наблюдаться погода без осадков, а температура не будет превышать 30 градусов выше нуля. Синоптик ответил на вопросы ведущих о том, стоит ли ожидать резкого повышения температуры в соответствии с аномальной жарой, царящей в Западной Европе. Билык предположил, что жара больше 40 градусов по Цельсию, которая сегодня наблюдается на территории Франции, Германии и в странах Бенилюкса, в Украину не придет, и температура в стране на этих выходных не будет подниматься выше 30 градусов.

В целом, никаких погодных аномалий и проблем в ближайшее время в Украине не ожидается.

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