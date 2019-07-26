Увольнение Кличко противоречит закону: эксперт рассказал об истинных причинах

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк рассказал о причинах возможного увольнения киевского городского главы Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

По мнению Москалюка этот вопрос имеет исключительно финансовую подоплеку, ведь ключевой вопрос в дополнении полномочий главы городского законодательного органа полномочиями главы городской исполнительной власти, по мнению эксперта, - это влияние на бюджет. По мнению эксперта, лицо которое было выбрано и является непосредственным представителем своих избирателей, должно влиять и на бюджет города в том числе. Если разделить должности в Киеве, то киевляне будут отлучены от местного самоуправления, что может стать прямым нарушением Конституции.

Эксперт также добавил, что киевский городской глава имеет все законные основания обжаловать подобное решение в суде.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал