Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Увольнение Кличко противоречит закону: эксперт рассказал об истинных причинах

670 Читать материал на украинском

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк рассказал о причинах возможного увольнения киевского городского главы Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

По мнению Москалюка этот вопрос имеет исключительно финансовую подоплеку, ведь ключевой вопрос в дополнении полномочий главы городского законодательного органа полномочиями главы городской исполнительной власти, по мнению эксперта, - это влияние на бюджет. По мнению эксперта, лицо которое было выбрано и является непосредственным представителем своих избирателей, должно влиять и на бюджет города в том числе. Если разделить должности в Киеве, то киевляне будут отлучены от местного самоуправления, что может стать прямым нарушением Конституции.

Эксперт также добавил, что киевский городской глава имеет все законные основания обжаловать подобное решение в суде.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Александр Москалюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости