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26 июля: обзор последних новостей

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Курт Волкер прибыл в Украину

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер накануне прибыл в Киев. В украинской столице он вместе с временным поверенным в делах США в Украине, послом Уильямом Тейлором, встретился с главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюсом. Кроме того, Волкер планирует посетить зону конфликта на востоке Украины.

Новое заявление Денисовой по переговорам о моряках

Переговоры об освобождении военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора между президентами Украины Владимиром Зеленским и России - Владимиром Путиным. Об этом заявила Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. Она добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с президентом по этому вопросу.

Газпром неожиданно пошел на уступки Украине

"Газпром" намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок. Об этом сообщают источники Reuters. В Кремле размышляют над годовым контрактом. "Украина ищет долгосрочную 10-летнее соглашение. Для нас это не выгодно, 10-летнее соглашение подошло бы, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки" ("Северный Поток-2" и "Турецкий поток")", - сказал один из четырех источников издания.

Ефремову надели электронный браслет

Экс-председатель фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, прибыл в Киев. Ему надели электронный браслет. Об этом сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко. Напомним, 22 июля Киевский Апелляционный суд рассмотрел апелляцию на арест Ефремова и изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

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