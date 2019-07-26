Два крестных хода в честь Крещения Руси: священник предупредил о возможных провокациях

Священник ПЦУ, кандидат наук по богословию Иван Сидор рассказал о крестном ходе, который состоится 28 июля по случаю 1031 годовщины крещения Киевской Руси.

Отец Иван напомнил, что крестный ход был введен в 2008 году указом президента Виктора Ющенко и является почитанием князя Владимира, крестившего Русь, а также напоминанием миру, что Украина имеет тысячелетнюю историю. Он отметил, что российская церковь в Украине также организовывает свой крестный ход, а также будет праздновать крещение Руси в Москве.

Он также посоветовал спокойно относиться к крестному ходу Московского патриархата и не реагировать на возможные провокации, ведь, по мнению священника, провокации организовывают, чтобы создавать информационные поводы для пропагандистских российских телеканалов. Он также отметил, что 300-летний раскол украинской церкви не преодолевается за 1 год, и веряне должны сами прийти к пониманию, для чего именно им нужен Московский патриархат в Украине.

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