Не дождались ответа: какие ошибки допускают абитуриенты при подаче документов в ВУЗ

Не дождались ответа: какие ошибки допускают абитуриенты при подаче документов в ВУЗ265 Читать материал на украинском
Директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик заявила, что итоги вступительной кампании 2019 можно подводить, но только первого ее этапа.
По ее словам, сейчас закончился прием заявлений от абитуриентов на дневную и заочную форму обучения, которые поступали на базе полного общего среднего образования на баклаврат и магистратуру по сертификатам ВНО. Она отметила, что по оперативной статистике в этой категории насчитывалось 831 493 заявлений абитуриентов в электронной и бумажной форме. По ее словам, эта цифра увеличилась по сравнению с прошлогодней вступительной кампанией.
Главной ошибкой абитуриентов, при подаче заявлений в электронной форме, она назвала указания в анкетах адресов электронных почтовых ящиков, которые находятся на почтовых сервисах, работа которых запрещена в Украине.
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