Не дождались ответа: какие ошибки допускают абитуриенты при подаче документов в ВУЗ

Директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик заявила, что итоги вступительной кампании 2019 можно подводить, но только первого ее этапа.

По ее словам, сейчас закончился прием заявлений от абитуриентов на дневную и заочную форму обучения, которые поступали на базе полного общего среднего образования на баклаврат и магистратуру по сертификатам ВНО. Она отметила, что по оперативной статистике в этой категории насчитывалось 831 493 заявлений абитуриентов в электронной и бумажной форме. По ее словам, эта цифра увеличилась по сравнению с прошлогодней вступительной кампанией.

Главной ошибкой абитуриентов, при подаче заявлений в электронной форме, она назвала указания в анкетах адресов электронных почтовых ящиков, которые находятся на почтовых сервисах, работа которых запрещена в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!