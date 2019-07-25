Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Документы ''застряли'' в ФСБ – озвучены причины задержки освобождения пленных моряков

472 Читать материал на украинском

Адвокат Николай Полозов прокомментировал заявление омбудсмена Людмилы Денисовой относительно возможного освобождения украинских моряков из российского плена.

Он отметил, что, в отличие от видеозаписи, из цитирования исчезло слово "практически". По мнению Полозова, омбудсмен выразила свое мнение лишь в качестве предположения, а СМИ передали ее слова как уже свершившийся факт. Переговоры продолжаются и, по словам адвоката, Денисова подала ходатайство о личном поручительстве, которое она подала через МИД РФ, поскольку следствие ФСБ отказалось принимать эти документы у нее напрямую. На данный момент, отмечает Полозов, эти документы попали из МИДа в следственное управление ФСБ, но они до сих пор не переданы следователю, который занимается этим делом и который должен принять процессуальное решение по данному ходатайству.

По мнению Полозова, учитывая сроки документооборота в российских структурах, это может быть дело нескольких дней, когда следствие формально ответит или положительно, или отрицательно. По словам адвоката, формальность ответа обусловлена тем, что настоящее решение по делу принимает администрация президента РФ, верховная власть и в конце концов сам Владимир Путин, утвердивший именно такую форму реализации трибунала, а именно - освобождение моряков и возвращение их в Украину до судебного следствия, до приговора - это ходатайство будет удовлетворено, добавил Полозов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Николай Полозов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости