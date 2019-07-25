Документы ''застряли'' в ФСБ – озвучены причины задержки освобождения пленных моряков

Адвокат Николай Полозов прокомментировал заявление омбудсмена Людмилы Денисовой относительно возможного освобождения украинских моряков из российского плена.

Он отметил, что, в отличие от видеозаписи, из цитирования исчезло слово "практически". По мнению Полозова, омбудсмен выразила свое мнение лишь в качестве предположения, а СМИ передали ее слова как уже свершившийся факт. Переговоры продолжаются и, по словам адвоката, Денисова подала ходатайство о личном поручительстве, которое она подала через МИД РФ, поскольку следствие ФСБ отказалось принимать эти документы у нее напрямую. На данный момент, отмечает Полозов, эти документы попали из МИДа в следственное управление ФСБ, но они до сих пор не переданы следователю, который занимается этим делом и который должен принять процессуальное решение по данному ходатайству.

По мнению Полозова, учитывая сроки документооборота в российских структурах, это может быть дело нескольких дней, когда следствие формально ответит или положительно, или отрицательно. По словам адвоката, формальность ответа обусловлена тем, что настоящее решение по делу принимает администрация президента РФ, верховная власть и в конце концов сам Владимир Путин, утвердивший именно такую форму реализации трибунала, а именно - освобождение моряков и возвращение их в Украину до судебного следствия, до приговора - это ходатайство будет удовлетворено, добавил Полозов.

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