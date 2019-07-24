Подсчет голосов на Луганщине: обстановку контролируют нацполиция и батальйон Луганск-1

Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай проинформировала об обстановке в избирательном округе, по которому баллотировался брат Виктора Медведчука - Сергей Медведчук.

Она сообщила, что в данный момент обстановка в городе Счастье спокойная, однако, сотрудники нацполиции и бойцы батальона Луганск-1 несут службу в усиленном режиме, чтобы обеспечить порядок на территории около окружной избирательной комиссии.

В 7 часов утра комиссия, по словам представительницы МВД, объявила перерыв, поэтому до 14 члены изберкома отдыхают.

Также она отметила, что никто из членов комиссии за защитой не обращался. В тоже время, по ее словам, в МВД понимают, что в связи с тем, что эта ОИК находится на территории, где проводится операция ООС, могут возникать ситуации, которые могут привести к нежелательным последствиям. Именно этим, по ее словам, было решено усилить меры безопасности именно возле этой ОИК.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!