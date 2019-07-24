Цены на продукты достигли европейского уровня: экономист рассказал, что будет дальше

Председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко объяснил, почему растет стоимость украинских продуктов и есть предел, при достижении которой рост остановится.

Гость программы "Студия" Обозреватель "" на ObozTV объяснил, как в Украине механизм ценообразования, кто на него влияет и чем он отличается от того, как формируется цена на продукты в странах Запада.

Узнали о том, почему такая разница между ценами на огурцы и помидоры и являются ли они обоснованными. Почему в Украине, в отличие от стран ЕС, существует понятие "сезонных цен".

Выяснили, где и на какие продукты цены ниже - в Европе или Украине, которой цены стоит ожидать яйцо-молочную продукцию и мясо.

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