Надеялись на совесть и высокие нравственные качества: в Раде приветствуют возможное ужесточение ответственности для нардепов

Заместитель председателя Комитета украинского парламента по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Владимир Арешонков разъяснил, как может происходить лишения депутатов мандата.

По его словам, инициатива лидера политической партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о закреплении в законе возможности лишения народных депутатов мандатов, отвечает современным требованиям общества, по более ответственной работы народных избранников, в частности, в плане дисциплины и рабочего процесса.

Он отметил, что нынешний регламент разрабатывался тогда, когда были надежды на сознание народных депутатов и их моральные качества. Но время, по его словам, показал, что нужно вносить серьезные изменения в регламент, усилив блок ответственности депутатов за нарушение трудовой дисциплины.

По его мнению обсуждаться имеют детали: за какое количество прогулов, за какие именно нарушения имеют народные избранники избавляться своего статуса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!