Переговоры Украины и России: эксперт объяснил роль Медведчука

Эксперт по вопросам международных отношений Валерий Кравченко оценил роль одного из лидеров "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах Украины и России.

"Мы понимаем, что все, что говорит Медведчук – это позиция России. Медведчук – это голос. Возможно, теперь будет немного проще понять, чего Россия хочет. Но с другой стороны, России будет еще легче запутать нас, кидая сюда дезинформацию и определенные месседжи, которые будут способствовать дестабилизации", – отметил эксперт.

По его словам, Медведчук – не "куратор" украинского направления в Кремле, а связной на месте.

"За кураторство борьба идет. Сурков, насколько я знаю, уже давно не является куратором по теме Украины. Там есть Козак и именно на него идет ставка. также есть много влиятельных лиц в окружении Путина", – отметил он.

Подробности смотрите в выпуске шоу "Студия Обозреватель" на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!