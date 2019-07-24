Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Переговоры Украины и России: эксперт объяснил роль Медведчука

742 Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам международных отношений Валерий Кравченко оценил роль одного из лидеров "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах Украины и России.

"Мы понимаем, что все, что говорит Медведчук – это позиция России. Медведчук – это голос. Возможно, теперь будет немного проще понять, чего Россия хочет. Но с другой стороны, России будет еще легче запутать нас, кидая сюда дезинформацию и определенные месседжи, которые будут способствовать дестабилизации", – отметил эксперт.

По его словам, Медведчук – не "куратор" украинского направления в Кремле, а связной на месте.

"За кураторство борьба идет. Сурков, насколько я знаю, уже давно не является куратором по теме Украины. Там есть Козак и именно на него идет ставка. также есть много влиятельных лиц в окружении Путина", – отметил он.

Подробности смотрите в выпуске шоу "Студия Обозреватель" на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Валерий Кравченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости