Подсчет голосов в Покровске: активистка рассказала о ситуации в городе

Координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Анастасия Прокопенко рассказала о текущей ситуации с подсчетом голосов в Покровске.

По ее словам, ночью окружная избирательная комиссия объявила технический перерыв, а ее члены разошлись по домам. Начать же свою работу они планировали уже сегодня, начиная с 9:00 утра. Однако, по состоянию на 9:30, по словам активистки, заседания не было начато из-за того, что члены ОИК ждали реестр членов избирательной комиссии.

Она также сообщила, что на улице ситуация стабильна: под стенами ОИК остается несколько протестующих, полиция несет усиленную охрану правопорядка во всем городе.

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