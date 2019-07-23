Смена главы британского правительства: изменится ли политика Лондона в отношении Украины

Эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля объяснил, что несет с собой смена главы британского правительства для Украины.

По его словам, премьерство Бориса Джонсона, бывшего руководителя внешнеполитического ведомства Великобритании, не несет с собой ни отрицательных, ни положительных признаков, поскольку неизвестно, какое время он будет находиться на этом посту. Главной же задачей, которая будет на него возложена в новой должности, кардинальное решение вопроса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, в соответствии с результатами референдума, который состоялся в Великобритании в 2016 году.

О политике в отношении Украины, по мнению эксперта, можно будет говорить тогда, когда станет ясно, что избрание Джонсона на пост лидера консервативной партии не приведет к досрочным выборам в Британский парламент.

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