Экономика Украины после выборов: эксперт рассказал, чего ожидать уже в ближайшее время

Экономист Максим Праздников рассказал о том, какие последствия для экономики Украины может принести новоизбранный состав Верховной Рады.

Он рассказал о прогнозах на краткосрочную перспективу относительно стоимости гривны к иностранным валютам и сколько будет стоить доллар к концу года, а также, сможет ли украинская экономика отойти от печальной традиции, когда политические изменения влияют на курсы валют.

Обсудили вопрос, выдержит ли экономика страны еще одни, местные, выборы и будут ли продолжены реформы, в частности, в медицинской и образовательной сфере, или же новое правительство предложит свои.

Узнали о мнении эксперта, когда возможно принятие бюджета-2020, и какие статьи доходов может увеличить новое парламентское большинство и хватит их децентрализованным регионам.

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