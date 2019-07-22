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Медведчук активно устраняет Суркова от ''украинского вопроса'': в России назвали причину

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Российская оппозиционерка Ольга Курносова отметила, что параллельно с выборами в Украине в Кремле идет борьба за кураторство в "украинском вопросе".

Она отметила, что Виктор Медведчук активно устраняет от украинских дел помощника президента России Владислава Суркова, которого считают автором и идеологом "Русской весны", проекта "Новороссия" и других проектов, нацеленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

По ее мнению, от того, кто победит в борьбе за это кураторство, будут зависеть возможности президента Украины Владимира Зеленского в реализации запланированного. Поэтому, задачи нового украинского правительства и администрации Зеленского будет, по словам Курносовой, заключаться в том, чтобы ограничить поле возможностей, на котором Медведчук может принести Украине ущерб, оставив ему только те возможности, которые будут приносить Украине пользу.

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