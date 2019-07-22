''Зрада'' или ошибки: военный эксперт рассказал, можно ли считать новую Раду пророссийской

Военный эксперт Игорь Козий отметил, что Верховная Рада получила новые лица, но он не уверен, что украинский парламент получил новую идеологию или психологию.

Война, по его убеждению, не изменила психологию человека, заложенную в СССР, которую называют "совок", а наоборот, проявила, как лакмусовая бумажка.

Он отметил, что говорить о позиции парламентского большинства партии "Слуга народа", о ее проукраинскую или антиукраинскую позицию, рано. Однако, можно, по его словам, констатировать: патриотические силы, которые имели пять лет для того, чтобы довести Украину до ворот НАТО, но так этого и не сделали, сегодня выведены из парламента. Сегодня, по его словам, пока трудно ответить, где, в действиях нынешней власти, "зрада", а где - ошибки.

С другой стороны, он призвал не драматизировать "приход в Раду пророссийских сил", ведь, он напомнил, что такие силы были представлены и в предыдущем созыве украинского парламента и активно продвигали определенные законопроекты, в частности, и через администрацию предыдущего президента Украины.

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