Нарушения на выборах и низкая явка: эксперт рассказал, будут ли результаты выборов поставлены под вопрос

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что количество нарушений, которые были зафиксированы МВД, не повлияют на окончательные результаты выборов в Верховную Раду.

Он отметил, что в основном нарушения были зафиксированы на мажоритарных округах, однако, они носили "обычный" характер, традиционный при выборах в Украине.

Эксперт отметил, что говорить об апатии избирателей после результатов президентских выборов не приходится. По его мнению, низкая явка избирателей обусловлена, в первую очередь, сезонностью. По его словам, она связана как с тем, что люди находятся в отпусках, так и с сезонной трудовой миграцией. Он подчеркнул, что представительная демократия выборов построена таким образом, что те, кто считал необходимым – пришли. Если это меньшинство – это ничего не значит.

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