Нарушения на выборах и низкая явка: эксперт рассказал, будут ли результаты выборов поставлены под вопрос

Нарушения на выборах и низкая явка: эксперт рассказал, будут ли результаты выборов поставлены под вопрос121 Читать материал на украинском
Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что количество нарушений, которые были зафиксированы МВД, не повлияют на окончательные результаты выборов в Верховную Раду.
Он отметил, что в основном нарушения были зафиксированы на мажоритарных округах, однако, они носили "обычный" характер, традиционный при выборах в Украине.
Эксперт отметил, что говорить об апатии избирателей после результатов президентских выборов не приходится. По его мнению, низкая явка избирателей обусловлена, в первую очередь, сезонностью. По его словам, она связана как с тем, что люди находятся в отпусках, так и с сезонной трудовой миграцией. Он подчеркнул, что представительная демократия выборов построена таким образом, что те, кто считал необходимым – пришли. Если это меньшинство – это ничего не значит.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.