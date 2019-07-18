Без квартплаты: названа еще одна категория, которую следует освободить от комуналки

Экономист Евгения Невмержицкий прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского отмены квартплаты для пожилых людей.

По его словам, Украина имеет большой потенциал, чтобы отменить оплату коммунальных услуг пенсионерами в возрасте от 70 лет. Этот потенциал, по его мнению, заключается в том, чтобы изменить коррупционную модель функционирования ЖКХ, сбалансировать тарифы и процентные ставки. Это, по мнению экономиста, позволит экономике работать.

Если это удастся сбалансировать, экономика Украины, по словам экономиста, может выровняться с Европейской. Однако, главным условием он считает соблюдение всех параметров, на пути к улучшению экономики, что позволит уже в этом году ввести идею об отмене выплат коммунальных услуг не только для пенсионеров, но и для тех, кто не в состоянии платить по тарифам.

Он отметил, что сейчас самой главной проблемой являются государственные структуры, которые распределены между сферами влияния. Поэтому экономика критически неэффективна, из-за чего Украина остается самой бедной страной Европы, подчеркнул он.

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