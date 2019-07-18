Как детям избежать болезней летом: врач-педиатр дала рекомендации

Врач-педиатр Анна Горбань рассказала о самых распространенных детские летние болезни и о том, как от уберечь от них свои потомков.

Вместе с ведущими утреннего шоу "Студия "Обозреватель" на ObozTV, попытались разобраться, болеют ли дети летом меньше или больше, каких болезней летом стоит остерегаться, как усилить иммунитет и предупредить проблемы со здоровьем.

Она пояснила, стоит ли менять распорядок дня ребенка на каникулах и как это может повлиять на здоровье.

Кроме того, не оставили без внимания "взрослые" проблемы, а именно, как отличить ангину от простуды и как правильно настроить кондиционер, чтобы не болеть ни первого, ни второго болезни.

А также узнали о новых методах лечения и о том, как влияет самолечение по советам, которые были найдены в интернете.

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