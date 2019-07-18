Выборы в Украине: Бекешкина рассказала, что влияет на результат социологических исследований

Социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала, почему различаются цифры политических предпочтений у разных исследовательских компаний в последний день обнародования предвыборных рейтингов.

Так, она отметила, что результаты различных социологических компаний имеют примерно одинаковые показатели, которые отличаются между собой незначительно. Она подчеркнула, что эта избирательная кампания стала очень необычной и людям было трудно определиться. Однако, процент, по ее словам, еще не определившихся со своим выбором, серьезно повлияет на итоговый результат. Другим фактором, который может влиять на точность результатов опросов, заключается в том, что социологические исследования продолжаются определенный период, во время которого люди могут сделать свой выбор.

Бекешкина отметила, что социологи пытаются избежать манипуляций и дать объективную картину, потому что понимают, что обнародованные данные могут серьезным образом повлиять на выбор людей.

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