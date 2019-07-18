Раздача российских паспортов в Украине: журналист указал, какие области буду следующими

Блогер и журналист Кирилл Сазонов пояснил истинный смысл расширения категорий украинцев, которые, по новым российским правилам, могут претендовать на получение упрощенного гражданства РФ.

По его словам, на сегодня в России находится, по разным причинам, чуть меньше миллиона человек, которые, когда получат российское гражданство, позволят решить этой стране сразу несколько проблем. Первой он назвал, замедление демографического кризиса, из-за низкой рождаемости и быстрого старения населения России. Второй проблемой, которую Кремль пытается решить за счет притока украинцев, это деславянизация. Он отметил, что сейчас там уже начало доминировать население исповедующее ислам. Молодые люди, которые будут работать и платить налоги, славянской национальности и христианского вероисповедания - это способстовало бы, по словам журналиста, хоть как-то удержать "русский мир" хотя бы в рамках приличия.

Он считает, что в перспективе будет упрощенном предоставлении гражданства будет предоставлено не только людям, которые живут в Донецкой и Луганской областях, но и Харьковской, Одесской и вообще по всей территории Украины.

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