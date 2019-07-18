"Получили паспорт РФ? Пожалуйста, в Россию": в Украине отреагировали на провокацию Путина

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак –о решении Владимира Путина раздавать паспорта РФ жителям всего Донбасса.

Как Украина может противостоять этой провокации? Насколько удачна идея Владимира Зеленского разработать упрощенный механизм предоставления украинского гражданства этническим украинцам из "дружественных стран"?

"Нужно четко разъяснить: либо вы граждане Украины и получаете все, что дает Украина – безвизовый режим, социальные выплаты, пенсии и т.д. Либо вы граждане Российской Федерации, которая сегодня является страной-агрессором. И тогда, если вы получили российские паспорта – пожалуйста, в Россию. Все вопросы к российскому руководству", – подчеркивает Грымчак.

Почему некоторые жители Донбасса берут российские паспорта, но оставляют себе украинские? И что с этим делать? Смотрите подробнее в нашем эфире.

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