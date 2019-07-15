15 июля: обзор международных новостей

Массовый протест в Москве

Генеральный секретарь НАТО предупредил ФРГ о новых ядерных разработках России

Авиакатастрофа в России: погиб инструктор Путина

Президент Турции Эрдоган назвал конечный срок поставок российских ЗРК С-400

США перешли от угроз к санкциям по отношению к Турции

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