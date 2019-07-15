Если Кремлю будет выгодно – передадут Медведчуку: адвокат Полозов дал прогноз по освобождению украинских моряков

Адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов прокомментировал заявление Петра Порошенко о высоком уровне вероятности освобождения украинских пленников Кремля.

Он напомнил, что вопрос украинских моряков поднимался на самом высоком уровне: в рамках G20 президент США Дональд Трамп поставил в приоритет тему освобождения украинских моряков, а президент Зеленский говорил об этом с Путиным по телефону, есть резолюции и ПАСЕ, и ОБСЕ, а также решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

По его словам, военнопленных Россия должна была освободить сразу после вынесения решения трибуналом. Но сейчас уже ничто не может, по большому счету, препятствовать освобождению моряков. Дальнейшее их содержание, на его взгляд, никакой пользы для Кремлю не несет.

Он предположил, что заявление Порошенко базируется на определенные инсайдерской информации, и не исключает того, что такое освобождение может быть определенной попыткой, в частности, повлиять на результаты выборов – отдать преференции тому или иному политику или политической силе, претендующих на место в украинском парламенте.

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