Мода на Чернобыль: что ждет Зону после волны популярности

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза рассказал об особенностях туризма в Чернобыльскую зону.

Он прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского создать в Чернобыле "зеленый коридор" – зону свободы и туризма, а также одну из точек экономического роста Украины.

Гость рассказал об особенностях экстремального туризма, в который попадают и путешествия в Чернобыльскую зону и ответственность, которая лежит на их организаторах.

В Студии "Обозреватель" узнали о том, как сделать так, чтобы туры Чернобылем были интересны как для семейных пар так и для большой компании друзей, который экстремальный туризм благоугодно украинском и о чем необходимо позаботиться, отправляясь в путешествия в иностранные государства, чтобы экстремальный туризм не стал трагической поездки.

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