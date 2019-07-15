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Переговоры с Россией по Донбассу: военный експерт назвал возможные изменения в Нормандском формате

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Военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о формате переговоров по Донбассу.

По его мнению, предложенный Зеленским формат с привлечением к переговорам в нормандском формате, с привлечением в него представителей высокого уровня из США и Великобритании. По мнению эксперта, лучшим вариантом было бы привлечение к таким переговорам и Китая, однако, по его словам, о учат Пекин пока речь не идет.

Он считает, что политическая опытность президента России Владимира Путина может поставить начинающего политика Зеленского в переговорах один на один в крайне сложное положение.

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