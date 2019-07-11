Лекарство от стресса: как правильно исправлять плохое настроение шоколадом

Лекарство от стресса: как правильно исправлять плохое настроение шоколадом198 Читать материал на украинском
Диетолог Оксана Скиталинская во Всемирный день шоколада, рассказала, как поправить свое настроение или даже выйти из стресса, стоя горькие, но сладкие конфеты.
В утренней Студии Обозреватель говорим о том, может ли быть шоколад полезным, для кого, а также, какие вокруг него существуют мифы и предрассудки. Профилактикой или даже лечение каких болезней он может стать. Какие он имеет скрытые свойства и недостатки.
Кроме того, учимся правильно выбирать шоколад, узнаем, сложно его сделать в домашних условиях и сигнал посылает человеку организм, если вдруг "захотелось сладенького"?
И пытались узнать, ответ на самый важный вопрос: сколько можно съесть шоколада в день, чтобы не навредить здоровью?
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