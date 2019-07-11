Лекарство от стресса: как правильно исправлять плохое настроение шоколадом

Диетолог Оксана Скиталинская во Всемирный день шоколада, рассказала, как поправить свое настроение или даже выйти из стресса, стоя горькие, но сладкие конфеты.

В утренней Студии Обозреватель говорим о том, может ли быть шоколад полезным, для кого, а также, какие вокруг него существуют мифы и предрассудки. Профилактикой или даже лечение каких болезней он может стать. Какие он имеет скрытые свойства и недостатки.

Кроме того, учимся правильно выбирать шоколад, узнаем, сложно его сделать в домашних условиях и сигнал посылает человеку организм, если вдруг "захотелось сладенького"?

И пытались узнать, ответ на самый важный вопрос: сколько можно съесть шоколада в день, чтобы не навредить здоровью?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!