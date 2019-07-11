Обстрел колонны губернатора Донеччины: ветеран АТО назвал результатом пагубной привычки ''высоких чинов''

Волонтер, ветеран АТО - Мирослав Гай раскрыл подробности обстрела автоколонны губернатора Донецкой области в зоне проведения ООС.

По его информации, не было согласования сопровождения военнослужащими губернатора. Однако, он не видит в этом вины нового главы ОГА Донецкой области Павла Кириленко, а виной тому, по его мнению стала сложившаяся практика, когда "высокие чины" используют Вооруженные силы, как собственный конвой или охрану.

По его словами, сначала необходимо провести служебное расследование, и только после этого давать оценку всем действиям. В случае, если выяснится, что имело место злоупотребления служебным положением, то этому, по словами волонтера, необходимо реагировать, в том числе верховному главнокомандующему.

Напомним, в зоне проведения ООС на Донбассе боевики из противотанкового ракетного комплекса поразили автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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