Это будет провалом национальной безопасности: Клименко предостерегла от определенных личностей в новом правительстве

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины (2015-2016 гг.) Юлия Клименко отметила, что возглавление нового правительства Юрием Бойко будет означать провал национальной безопасности.

По ее убеждению, человек, который ездит в Москву и ведет переговоры с руководством России, делает определенные обещания, не имея на то полномочий от украинского правительства или украинского парламента, не может даже рассматриваться возможной кандидатурой на должность премьер-министра Украины.

По ее словам, любой человке, чьи фамилии от пропрезидентской партии называются в СМИ, имеет шансы на то, чтобы возглавить новое правительство. Однако, по ее мнению, окончательно решение еще нет. Она подчеркнула, что многое будет зависеть от того, сколько голосов "Слуга народа" получит в новом парламенте и нужно будет идти на уступки партнерам, в случае необходимости создания коалиции.

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