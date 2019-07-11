Нормальной работой парламента это назвать сложно: экс-чиновница подвела итоги работы Рады VIII созыва

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины (2015-2016 гг.) Юлия Клименко считает, Верховная Рада VIII созыва, сегодня имеет последний день своей работы, была эффективной только первый год после избрания.

По ее словам, в этот период, который она назвала "окном возможностей", было принято принято много нужных законопроектов, которые, по ее мнению, позволили не только стабилизировать ситуацию в стране, но и придать определенный толчок экономике. Но последний год, когда депутаты просто не приходят на работу в сессионный зал, по ее убеждению, нормальной работой парламента назвать нельзя.

Рассмотрение нового Избирательного кодекса, принятие во втором чтении которого запланировано на сегодня, по ее мнению может дать развитие новой политической элите Украины.

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