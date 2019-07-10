Травматические площадки: как страдают дети на площадках кандидатов в депутаты

Эксперт по вопросам защиты детей Елена Лизвинська отметила, что в течение года обращаются десятки семей, которые просят о помощи в решении вопроса с детскими площадками, построенными в период предвыборных кампаний.

По ее словам, кандидаты в депутаты, не занимаются вопросом благоустройства в течение пяти лет, а накануне выборов активно начинают строительство детских площадок, безопасность которых для детей, в большинстве случаев, низкая. По ее словам, площадки не только устанавливаются с нарушениями, но и имеют несоответствующее качество от производителей.

Актуальным вопросом остается и ответственность за установленную площадку. Например, деревянные сооружения на площадках разрушаются уже в течение двух лет.

Она назвала проблемой игровых площадок том, что для детей до 4-х лет они есть, то для детей старшего возраста и подростков их нет вообще.

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