Мне все равно: Папа Римский или Медведчук - отец моряка рассказал о судьбе украинцев в плену

Отец военнопленного моряка Василия Сороки - Виктор Сорока сообщил, что вчера последнему украинскому военнопленному Андрею Артеменко в Лефортово было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы.

По его словам, по результатам российского судилища, украинцы думают, что получат около 6 лет заключения каждый. Он отметил, что все решения, которые принимались в течение этих семи месяцев, начиная с резолюции Совета Европы, от предыдущего решения морского трибунала и нынешнего решения ОБСЕ, выносятся с учетом норм права, которые понятны каждому разумному человеку, но не России.

Он считает, что вопрос украинских военнопленных моряков лежит не в плоскости юриспруденции, а в плоскости политики, а его решением президент России Владимир Путин видит назначение реальных сроков заключения для украинцев. Поэтому, по его убеждению, к давлению на Россию должны присоединиться США и Великобритания, чтобы Путин с любым основанием помиловал или обменял моряков.

Он отметил, что родителям и близким все равно, кто вернет украинских военных моряков домой – Медведчук или Папа Римский. Но убежден, что на этот раз это не под силу даже Медведчуку.

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