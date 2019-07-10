Экономия на параде: военнослужащий дал совет Зеленскому

Военнослужащий Андрей Римарук отметил, что выступает категорически против решения президента Украины Владимира Зеленского об отмене военного парада ко Дню Независимости Украины.

По его словам, выдать военнослужащим по 900-1000 гривень, для того, чтобы они их "проели", нецелесообразно, а ради экономии предложил поискать деньги в других местах. Например, он видел бы целесообразным выводить на парады меньшее количество военной техники, которая потребляет много топлива. По его мнению, следующим шагом, после отмены военного парада, может стать то, что украинцы начнут забывать о войне.

Он отметил, что парад предоставляет возможность отдать честь народа, она защищает, а народу – поблагодарить армии, за то, что они делают.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!