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В Союзе журналистов Украины допускаются проведения телемоста с Россией, но при одном условии

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Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что в ситуации с телеканалом NewsOne, который планировал провести прямой телемост с телеканалом "Россия", задавать вопросы нужно тем, кто брался создавать информационное законодательство последние годы.

По его словам, и Мининформполитики, и Нацсовет по вопросам телевидения и радио, и другие, использовались в предыдущее время с политической конъюнктурой, но в сегодняшней ситуации они могут реально отреагировать на происходящее.

Он отметил, что на сегодня консолидированная позиция украинского журналистского сообщества в том, что большинство российских медиа, особенно государственные медиа, является пропагандистским ресурсом, с которыми нельзя проводить никаких совместных проектов. В то же время он допустил такую возможность, но при условии того, что посредниками будут политически незаангажовини иностранные СМИ.

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