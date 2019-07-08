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Сезонная аллергия: как с ней бороться

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Врач-аллерголог Татьяна Бондаренко рассказывает о том, чем опасна сезонная аллергия и как бороться с этим недугом.

Аллергия - неизменная неприятность долгожданного лета. Врач рассказывает о том, от чего возникает сезонная реакция и каковы ее симптомы.

Так, в частности июль – это время, когда цветет амброзия, а в летние месяцы у некоторых возникает аллергия на солнце.

Говорим о том, какие антигистаминные средства помогут, или важ тип аллергии, можно приобретенную аллергию?

Врач отвечает на вопрос, можно ли вылечиться от аллергии и осложнения она может вызвать?

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