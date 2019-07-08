Сезонная аллергия: как с ней бороться

Сезонная аллергия: как с ней бороться95Читать материал на украинском
Врач-аллерголог Татьяна Бондаренко рассказывает о том, чем опасна сезонная аллергия и как бороться с этим недугом.
Аллергия - неизменная неприятность долгожданного лета. Врач рассказывает о том, от чего возникает сезонная реакция и каковы ее симптомы.
Так, в частности июль – это время, когда цветет амброзия, а в летние месяцы у некоторых возникает аллергия на солнце.
Говорим о том, какие антигистаминные средства помогут, или важ тип аллергии, можно приобретенную аллергию?
Врач отвечает на вопрос, можно ли вылечиться от аллергии и осложнения она может вызвать?
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.
0
0
0
1
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы