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Украина поглощается информационно: генерал СБУ

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Эксперт по вопросам государственной безопасности, экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк считает, что общегосударственный ресурс, в том числе и СБУ, по отношению к организаторам проведения телемоста с Россией, должен действовать срочно, уверенно, агрессивно и наступательно.

Он считает, что основной проблемой является то, что было разрешено Виктору Медведчуку скупить ряд новостных телеканалов, которые превратились в холдинг, который является филиалом новостных каналов России. По его мнению, необходимо зарегистрировать преступления Виктора Медведука, Вадима Рабиновича и Тараса Козака, которые, по его словам, действуют в интересах другого государства, что является государственной изменой.

Он предполагает, что все разговоры и телемосты с Россией можно проводить не ранее, чем ее войска покинут территорию Украины.

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