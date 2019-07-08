''Остается только прямое действие: нужно идти и отключать от кнопки эти каналы'' – нардеп о телемосте с Россией

Народный депутат, представитель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза отметил, что готов лично, собственноручно остановить трансляцию российской пропаганды для украинцев.

По его словам, первые вопросы, которые нужно задавать по поводу возможности постановки этого вопроса, должны быть заданы Верховной Раде, правительству и предыдущему президенту Украины. По его убеждению, Украина не смогла закрыть пропагандистские каналы или каналы, которые участвуют в информационной интервенции против Украины.

Второй моментом, который делает невозможным проведение такого телемоста, он проиллюстрировал историческим примером времен Второй мировой войны, а именно, после аннексии гитлеровской Германией Судет. Он предложил представить, как при таких обстоятельствах мог бы состояться совместный теле или радиоэфир между Геманией и Чехословакией? И нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной он назвал - аналогичной.

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