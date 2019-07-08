Телемост с Россией: эксперт рассказала, кто из компетентных органов должен заинтересоваться ''инициативой''

Експерт по стратегическим коммуникациям ОО "Информационная безопасность" Татьяна Попова рассказала о том, какие телемосты могут проводить украинские телевизионные каналы.

По ее словам, украинские вещатели могут проводить телемосты с любыми телеканалами, однако, в них не могут участвовать ТВ-каналы и телеведущие, по отношению к которым Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции. В частности, ведущим не сможет Дмитрий Киселев. Она отметила, что Нацсовет имеет полное право сделать телеканалу NewsOne очередное предупреждение.

Она напомнила, что ранее Верховная Рада Украины еще в октябре прошлого года делала обращение к СНБО с требованием провести расследование деятельности телеканалов 112 и NewsOne на соответствие предоставленной им лицензии. Однако, по ее словам, это обращение так и осталось без реакции.

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