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12 июля: обзор последних новостей

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В России показательно "уменьшили" сроки четырем крымским татарам.

Задержание крымских татар в Москве.

Очередные учения в оккупированном Крыму.

Акция по случаю дня рождения Олега Сенцова.

Через приступы дрожи Ангела Меркель изменила протокол.

Дональд Трамп хочу искусственно обесценить доллар.

Автомобиль ООН подорвался в Мали.

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