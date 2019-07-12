12 июля: обзор последних новостей

12 июля: обзор последних новостей82 Читать материал на украинском
В России показательно "уменьшили" сроки четырем крымским татарам.
Задержание крымских татар в Москве.
Очередные учения в оккупированном Крыму.
Акция по случаю дня рождения Олега Сенцова.
Через приступы дрожи Ангела Меркель изменила протокол.
Дональд Трамп хочу искусственно обесценить доллар.
Автомобиль ООН подорвался в Мали.
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