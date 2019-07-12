12 июля: обзор последних новостей

В России показательно "уменьшили" сроки четырем крымским татарам.

Задержание крымских татар в Москве.

Очередные учения в оккупированном Крыму.

Акция по случаю дня рождения Олега Сенцова.

Через приступы дрожи Ангела Меркель изменила протокол.

Дональд Трамп хочу искусственно обесценить доллар.

Автомобиль ООН подорвался в Мали.

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