ГБО на автомобили: автоюрист объяснил, что стоит за желанием ужесточить правила эксплуатации авто

Автоюрист Егор Штокалов в утреннем эфире Студии Обозреватель на ObozTV рассказывает о том, как бороться с пробками на дорогах крупных украинских городов, что является главным фактором их образования и можно ли преодолеть эту проблему путем увеличения штрафов для водителей.

Может использовать Украина международный опыт по борьбе с пробками, созданием мощного и комфортного муниципального транспорта?

Говорим о новых штрафах и возможно нововведения наказаний за нарушение техническое состояние автомобилей. Есть проблема газового оборудования на авто реальной или надуманной? Что ждать незаконное установка ГБО на автомобиль: опасности и возможные наказания. Какие права и возможности защиты будут у владельца транспортного средства с ГБО?

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