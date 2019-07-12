Голос, отданный непроходной партии, в результате попадет пророссийским силам – эксперт

Голос, отданный непроходной партии, в результате попадет пророссийским силам – эксперт148 Читать материал на украинском
Эксперт по политическим вопросам Сергей Таран отметил, что состав Рады, который, согласно соцопросам, может образоваться станет опасностью, через силы, которые захотят пророссийского реванша в Украине.
Он напомнил, что любой голос отданый на выборах в Верховную Раду Украины за непроходимую партию, которая исповедует даже проевропейские ценности, будет распределяться между партиями-победителями и попадать в частности к пророссийских сил. Поэтому, по его словам, нужно понимать, что каждый мандат народного депутата Украины будет на вес золота.
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