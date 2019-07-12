Закон о люстрации от Зеленского: эксперт напомнил, кого она не каснется

Эксперт по политическим вопросам Сергей Таран отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести люстрацию среди тех, кого на Западе считают людьми, которые воплотили самые реформатор за всю историю независимой Украины.

Он напомнил, что именно эти депутаты, которые после 2014 года голосовали за курс Украины в ЕС и НАТО, за закон о языке, за децентрализацию власти в Украине, которые закладывали в бюджет страны расходы на армию в объемах, которых не было до 2014 года, должны попасть под люстрацию.

Картину власти, которую, по мнению эксперта, представляет себе Зеленский, дополняет то, что под люстрацию не предоставляют подвести тех, кто голосовал за диктаторские законы, голосовали за приглашение Черноморского флота России и голосовали против НАТО.

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