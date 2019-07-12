Провал следствия по ''делу Януковича'': эксзамгенпрокурора объяснил почему в Европе дипломатия уже не поможет

Эксзаместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша считает, что снятие санкций с Виктора Януковича и его окружения Европейским судом, результат бездействия власти в течение 5 лет.

По его словам, реального расследования дел не происходило, однако, было открыто более 2500 уголовных производств, определена "преступная организация Януковича", но ни одно из дел не было доведено до логического завершения, а среди них и преступления, которые были совершены во время Майдана.

Именно совокупность ожидания и результатов не нашли в Евросоюзе своего понимания, потому что, по его мнению, они не могут ожидать изменений в той картине, которая предстала перед ними в 2014 году, и на основании которой были наложены аресты на активы Януковича и приближенных к нему лиц. Он отметил, что для продолжения этого ареста не могут повлиять уже и дипломатические каналы.

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