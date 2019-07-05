Российские войска на границе с Украиной: военный объяснил, достаточно ли у них сил для вторжения в Украину

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко объяснил, чем грозит в будущем давление войск на Украину, разворачивающихся на границе с РФ.

Он отметил, что сейчас в зоне проведения Операции объедененных сил наблюдаются боевые действия низкой интенсивности. Он напомнил, что Россия подготовила свои войска и в позапрошлом году проведя соответствующие учения с группой войск, которые были сформовано на западе и юго-западе РФ. По его словам, тогда группа насчитывала порядка 250 тысяч военнослужащих, а по оценкам экспертов, чтобы начать широкомасштабные действия против Украины, войска должны быть не менее 240 тысяч штыков.

Уже в прошлом году давление на Украину усилилось за счет того, что под видом формирования общей с Беларусью системы ПВО, российская армия завели свои войска на территорию нашего северного соседа, а теперь интенсивно строят инфраструктуру на восточной границе Украины, которая могла бы обеспечить и при необходимости перебросить из глубинки России железнодорожным, воздушным путем необходимые войска и вооружения.

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