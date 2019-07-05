Суд поставит выборы на грань срыва – Магера

Заместитель председателя ЦИК в 2007-2018 гг. Андрей Магера отметил, что в случае вступления в силу решения суда о необходимости повторной жеребьевки, Центризбирком не успеет напечатать новые бюллетени.

Он поддержал позицию председателя у Татьяны Слипачук и отметил, что дальнейшей развитие этой ситуации может поставить на грань срыва избирательного процесса как такового. По его словам, деньги на то, чтобы перепечатать эти бюллетени можно было бы найти путем внесения изменений в государственный бюджет. Но, как напомнил Магера, за такие изменения должны проголосовать Верховная Рада.

Он выразил сожаление, что определенные политические силы рассматривают суды как инструмент для срыва выборов. Он отметил, что Аграрная партия, подала этот иск в суд, является не таким политическим игроком, у которого может быть заинтересованность в переносе выборов и напомнил, что Аграрная партия является в нынешнем избирательном бюллетене и для него остается загадкой, каким образом были нарушены права этой политической силы.

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