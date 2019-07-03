Последствия мощного урагана в Кривом Роге: есть жертвы и пострадавшие

Спикер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева – о последствиях сильнейшего ливня и урагана в Кривом Роге 2 июля.

3 июля спасатели продолжают устранять последствия непогоды. По данным на 11:00, в городе Кривой Рог повалено 556 деревьев, частично пострадало 80 зданий, половина из них – из частного жилого сектора. Также повреждены крыши детских садов, школ и шести больниц. Некоторые жители остались без газоснабжения, около 20 тысяч – без света.

"В городе Кривой Рог один человек погиб в результате поражения электрическим током, еще один человек пострадал из-за падения дерева", – сообщила Гречищева.

Также пострадавшие есть в Днепре, где дерево упало на остановку общественного транспорта. Одна девушка госпитализирована и находится на лечении.

Подробности о погодном армагеддоне в Днепропетровской области, а также последние новости из мира спорта – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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