Как предотвратить риск инсульта: врач дал совет

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Юрий Фломин предостерег, что сегодня инсульт угрожает каждому третьему взрослому украинском, что является поводом серьезно задуматься на эту тему.

По его словам, сегодня врачи могут точно определить риск инсульта у каждого человека, вероятность того, произойдет инсульт у человека в течение ближайших 10 лет. И если эта вероятность высока, например, более 10%, то могут определиться, что нужно сделать, чтобы ее уменьшить.

Он отметил, что возможности профилактики велики. Профилактика состоит из изменений в образе жизни и лечения медицинских заболеваний. Так, если человек занимается физической активностью меньше 3 часов в неделю – это увеличивает риск инсульта. Кроме того, на вероятность инсульта влияют курение, избыточный вес и нездоровое питание.

Среди основных заболеваний, которые требуют внимания специалистов – повышенное давление (главный фактор риска инсульта – давление выше 140/90), высокий холестерин, сахарный диабет, болезни сердца, такие как мерцательная аритмия.

Он отметил, что при наличии таких признаков или проблем следует сделать все возможное и невозможное, чтобы в течение недели обратиться к соответствующему специалисту и обсудить с ним вопросы, риск инсульта и как его предотвратить.

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