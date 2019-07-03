ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

3 июля: обзор последних новостей

37Читать материал на украинском

Лидеры стран ЕС избрали кандидатов на ключевые должности.

Самая молодая депутат в истории Европарламента.

Китай устанавливает шпионские программы на смартфоны туристов.

Президент Украины Владимир Зеленский: На восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд. евро.

Ассоциация водоканалов просит созвать СНБО за "воду Донбасса".

Зеленский заговорил о русском языке на Донбассе.

Когда откроют движение на Шулявском мосту.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости