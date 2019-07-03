3 июля: обзор последних новостей

3 июля: обзор последних новостей37Читать материал на украинском
Лидеры стран ЕС избрали кандидатов на ключевые должности.
Самая молодая депутат в истории Европарламента.
Китай устанавливает шпионские программы на смартфоны туристов.
Президент Украины Владимир Зеленский: На восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд. евро.
Ассоциация водоканалов просит созвать СНБО за "воду Донбасса".
Зеленский заговорил о русском языке на Донбассе.
Когда откроют движение на Шулявском мосту.
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