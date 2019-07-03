Регистрация Клюева кандидатом в депутаты: эксперт объяснил, чего не хватало ЦИК

Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко подчеркнул, что в настоящее время достоверно установить реальное местонахождение Андрея Клюева после 2014 года государственные органы не имели возможности.

Сейчас, отметил эксперт, что ему неизвестно о содержании письма министра МВД Арсена Авакова имя главы ЦИК Татьяны Слипачук. По его словам, глава МВД должен был предоставить такую информацию, на основании которой ЦИК сможет сделать вывод об отсутствии ексглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украине.

Он напомнил, что по мнению Верховного суда ЦИК учитывала не те доказательства, которые должна была учесть. Однако, по словам эксперта, проблема Клюева заключается в том, что он незаконно пересекал украинскую границу и Государственная миграционная служба просто не располагает информацией о пересечении границы Клюевым в 2014 году.

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