Переговоры о мире в Украине в ''Будапештском формате'': Огрызко дал прогноз успешности

Эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не считает, что возвращение к формату "Будапештского меморандума", с участием Украины, США, Великобритании и России, станет более эффективным для возвращения мира в Украину.

Он отметил, что придумывание новых форматов или возврат к старым не изменит ситуацию, до тех пор, пока не поменяется позиция России. Поэтому, отметил дипломат, вопрос заключается не в количестве участников и не в названии формата, а в том, удастся ли западному миру и Украине надавить на Россию, чтобы она изменила позицию.

По его мнению, прямые переговоры между Украиной и Россией вряд ли будут полезными из-за того, что все предыдущие такие переговоры всегда заканчивались уступками со стороны Украины.

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